“Giorno dopo giorno – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – continua a prendere forma il nuovo volto dell’ex mercato coperto, un luogo del cuore per tanti francavillesi che sarà restituito alla Città con una nuova veste e che tornerà presto ad avere un ruolo di primo piano nella vita sociale, culturale ed economica della comunità.”

In questa fase gli operai sono al lavoro per la realizzazione dell’impalcato su cui si svilupperà il piano di calpestio dell’intero edificio. Queste operazioni sono state precedute dalle demolizioni delle strutture in cemento armato, dal consolidamento delle murature esistenti e dalla bonifica e riempimento dei locali nella parte nord dell’immobile. Opere che si aggiungono agli interventi del primo lotto, finanziato dall’Amministrazione Comunale con 800 mila euro, concluso con il restauro degli elementi di pregio artistico delle facciate, il consolidamento di solai e volte presenti nella struttura.

“I lavori in corso nell’ex mercato coperto – prosegue l’Assessora ai lavori pubblici Annalisa Toma – si caratterizzano per la loro complessità. La struttura prima dell’inizio del cantiere si presentava in stato di abbandono. Grazie agli interventi del primo lotto e a quelli in corso stiamo lavorando alla creazione di un polo che riporterà l’edificio al centro della vita pubblica.”

Il progetto complessivo, che ha ottenuto un finanziamento di 3,3 milioni di euro con fondi del PNRR, trasformerà radicalmente il volto dell’ex mercato con la realizzazione di una piazza scoperta con al centro il frantoio ipogeo, un porticato da cui si potrà accedere nei diversi ambienti interni recuperati e ampi spazi comuni idonei ad ospitare eventi. I locali perimetrali potranno accogliere attività commerciali, artigianali e di servizi che faranno rivivere lo spirito del mercato inteso non solo come luogo per l’acquisto, ma come centro della socialità.

“Al termine dei lavori – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – restituiremo alla Città un bene monumentale che solo sino a pochi anni fa era una discarica a cielo aperto. Si tratta di una trasformazione che avrà i suoi effetti sull’intero centro cittadino. Con il restauro della Torre dell’orologio abbiamo avviato un percorso per rigenerare il nostro patrimonio storico per concedere spazi ai giovani e rifunzionalizzare luoghi spesso sottovalutati. Un percorso che è passato per la pedonalizzazione di via Roma e che ora abbraccia Palazzo del Sedile e la ex Piazza Coperta.”

A completare il nuovo volto dell’ex mercato coperto ci sarà un auditorium attrezzato per lo spettacolo dal vivo, la musica e incontri culturali.

Comune di Francavilla Fontana