E’ Francesca Paolo di Lecce la nuova reginetta di bellezza di Miss Summer Salento.La serata-spettacolo condotta dal Giornalista Nico Lorusso che ha visto emergere la giovanissima Francesca è andata in scena lo scorso mercoledì 30 agosto nell’ incantevole cornice della Masseria Cillarese a Brindisi che ha ospitato l’appuntamento conclusivo dell’evento della Associazione Culturale Flashback.

L’evento organizzato da Marcello Altomare e Niko Fiore è giunto alla tredicesima edizione ed è stato immortalato dal fotografo professionista di Squinzano (Le) Giuseppe Bello Roma.

La nuova reginetta è emersa tra diciassette altrettante bellissime concorrenti dove hanno sfilato davanti una giuria costituita da professionisti presieduta dall’Assessore del Comune di Brindisi marketing territoriale Luciano Loiacono e dove, come tradizione, non potevano mancare reginette delle edizioni passate, Beatrice Visconti reginetta uscente e Alessia Briganti Miss Summer Salento 2021,alternandosi alle impeccabili performance canore degli artisti Sara Caló, e Francesco Carbotti.

Diverse le fasce assegnate con diversi pari merito dove gli organizzatori hanno preso la decisione di non proseguire in uno spareggio o una decisione arbitraria, ma assegnarle a tutte le ragazze elette.

Oltre alla neo eletta Francesca Paolo che rappresenterà il concorso per tutta la nuova stagione sono state elette:

Beatrice De Santis di Manduria (Ta) – Miss Summer Eleganza 2023

Michela Manieri di San Pietro Vernotico (Br) e Azzurra Leo di San Vito dei Normanni (Br) – Miss Summer Salento Flashback 2023.

Marianna Polo di Gallipoli (Le) e Aurora Caponi di Brindisi – Miss Summer Salento Bikini 2023

Fabiana Briganti di Oria (Br) e Giorgia Martino di Mesagne (Br) – Miss Summer Salento Portamento 2023.

Fascia sponsor “Giuseppe Bello Roma Photography 2023” a Miriana Pisarra di Mesagne (Br) e Beatrice De Santis di Manduria (Ta).

L’impegno per le giovanissime ragazze non finisce qui. Come di consueto tutte le partecipanti e in particolar modo le vincitrici saranno impegnate in particolari programmi da seguire nella nuova stagione appena avviata dopo la conclusione dell’evento che ha eletto Francesca Miss Summer Salento 2023.