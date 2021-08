Dopo anni di attese, di nulla e immobilismo, finalmente la Fondazione “Giovanni Battista Imperiali” di Francavilla ha il suo nuovo Presidente.

È l’avvocato Francesco Birtolo, già nominato nelle scorse settimane Commissario Straordinario della fondazione e ora, con decreto dello stesso Michele Emiliano, definitivamente Presidente.

È una notizia che la nostra città attendeva da tempo e che spero possa una volta per tutte spegnere ogni polemica su una nomina che altri avrebbero dovuto risolvere in questi anni e che non hanno nemmeno affrontato.

Si è parlato in questi giorni di “peso politico” attorno a questa vicenda.

Un peso politico che l’Amministrazione ha fatto mancare e di cui evidentemente non tutti hanno colto il ruolo.

Il peso politico è essenziale in una società civile e appunto politica: ma non per gestire il potere e i propri affari.

Ma per tutelare sui tavoli istituzionali la propria gente, la propria città, la propria comunità. Serve a risolvere i problemi dei cittadini, non i propri.

Serve a trovare strade veloci ed efficaci, non scorciatoie e percorsi inutili.

Questo forse non è ancora chiaro a chi non ha compreso che la politica ha questa missione, quando è intesa come una missione. Non stare alla finestra, non avere il coraggio di muovere un muscolo, e sperare che le soluzioni piovano da sole dal cielo.

Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)

Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)