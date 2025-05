La tensione interna a Fratelli d’Italia Brindisi esplode pubblicamente in occasione di una delicata questione urbanistica. Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale delle delibere di adeguamento del PRG al PPTR e di decadenza delle NTA del PUTT, il gruppo consiliare FdI dirama un comunicato trionfale: “Abbiamo segnato una pagina di storia epocale per Brindisi”, si legge, attribuendo il risultato all’azione dell’assessore (ed ex vicesindaco) Massimiliano Oggiano (attuale coordinatore cittadino) e rivendicando l’impegno del gruppo verso l’obiettivo finale: il PUG.

Ma il clima di compattezza dura poco. A poche ore di distanza, il consigliere comunale FdI Cesare Mevoli smentisce pubblicamente, prendendo le distanze con un post al vetriolo: “L’assessore all’urbanistica che ha portato le delibere in Consiglio si chiama Giuliana Tedesco. Ripeto: GIULIANA TEDESCO. Qualcuno ha le idee confuse, mischiando passato e presente. E che nessuno firmi nulla a mio nome.” A rafforzare il messaggio, arriva anche il “mi piace” della stessa assessora Tedesco, espressione attuale di FdI in Giunta.

Il botta e risposta scopre un fronte interno tutt’altro che compatto, con una contesa sotterranea su ruoli, meriti e legittimità della rappresentanza. Un segnale evidente di una spaccatura che, da latente, è ormai diventata palese.