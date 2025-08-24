August 24, 2025
Ago 24, 2025    Posted by    Basket 0

Valtur Brindisi comunica che nel corso del primo match amichevole di precampionato svolto nella giornata di ieri al Palasport di Fasano con Ruvo di Puglia, l’atleta Blake Francis ha subito un colpo alla mano destra durante una fase di gioco.

Dagli esami strumentali svolti nell’immediato post partita presso la clinica Salus di Brindisi, che si ringrazia per la pronta disponibilità, è stata riscontrata la frattura scomposta del terzo e quarto metacarpo della mano destra.

Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico di osteosintesi. La fase di riabilitazione e i tempi di recupero saranno definiti successivamente all’intervento.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi

Related Posts

Susumaniello – Luperti e Greco: “Chiesta immediata convocazione della Commissione Attività Produttive. Ma andremo oltre, visto che ormai la situazione è insostenibile”

Antonino (IpB): “Brindisi abbandona il Susumaniello: un’occasione persa che pesa sulla città”

Dal Wine Festival annunciato e mai realizzato alla rinuncia all’evento sul susumaniello, PD: “Brindisi perde ancora. Necessaria strategia”

Susumaniello negato, Rachiero: “ennesima occasione mancata per valorizzare il nostro territorio”

Domenica 24 agosto presso il Cortile della Cattedrale Don Mimmo Belvito e Domenico Modista presentano il libro “Dante oltre la selva. L’umanità e il divino nella Commedia”

Domenica 24 agosto Apericena messicano e Live di Luis Felipe Luna Farías presso la masseria Guadalupe

No Comments

Leave a Comment