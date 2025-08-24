Valtur Brindisi comunica che nel corso del primo match amichevole di precampionato svolto nella giornata di ieri al Palasport di Fasano con Ruvo di Puglia, l’atleta Blake Francis ha subito un colpo alla mano destra durante una fase di gioco.
Dagli esami strumentali svolti nell’immediato post partita presso la clinica Salus di Brindisi, che si ringrazia per la pronta disponibilità, è stata riscontrata la frattura scomposta del terzo e quarto metacarpo della mano destra.
Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico di osteosintesi. La fase di riabilitazione e i tempi di recupero saranno definiti successivamente all’intervento.
Ufficio Stampa Valtur Brindisi
