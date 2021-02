Le restrizioni agli spostamenti connesse all’emergenza sanitaria in corso non permetteranno l’usuale esodo dei tifosi della New Basket Brindisi verso la località designata ad ospitare le Final Eight di Coppa Italia.

Nelle precedenti edizioni, la pattuglia di seguaci della formazione brindisina è risultata una delle tifoserie più calde e numerose. E, soprattutto, nelle ultime due edizioni, disputate a Firenze e Pesaro, la marea biancazzurra ha rappresentato il valore aggiunto che ha accompagnato gli atleti di Vitucci verso la finale della manifestazione.

Nonostante l’impossibilità di partecipare direttamente alla Frecciarossa Final Eight 2021 che si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago, i tifosi brindisini hanno voluto dare un segno tangibile della propria vicinanza alla squadra. E lo hanno fatto con un lungo striscione affisso sulla cancellata dell’impianto meneghino: “STELLA DEL SUD BRILLA PIU’ CHE PUOI VINCI PER BRINDISI VINCI PER NOI”



Un messaggio da brividi che speriamo galvanizzi Thompson e compagni.





Questo il programma della Frecciarossa Final Eight 2021



QUARTI DI FINALE

Giovedì 11 febbraio 2021

A|X Armani Exchange Milano – UNAHOTELS Reggio Emilia

ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia

ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player

Venerdì 12 febbraio 2021

Happy Casa Brindisi – Allianz Pallacanestro Trieste

ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player

Banco di Sardegna Sassari – Carpegna Prosciutto Pesaro

ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player

SEMIFINALI

Sabato 13 febbraio 2021

Vincente Milano-Reggio Emilia vs Vincente V. Bologna-Venezia

ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player

Vincente Brindisi-Trieste vs vincente Sassari-Pesaro

ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player

FINALE

Domenica 14 febbraio 2021

ore 18.15 Rai Sport HD – Eurosport 1 e Eurosport Player