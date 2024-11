“C’è Fasano nell’accordo per l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, sottoscritto oggi a Bari dalla Presidente Meloni e dal Presidente Emiliano. C’è per un finanziamento specifico dedicato, 3,5 milioni di euro destinati alla rigenerazione urbana e c’è per ulteriori interventi di carattere più generale finanziati per molti comuni pugliesi.

Fasano c’è, inoltre, per un racconto che riempie di gioia. Il racconto della Presidente Meloni sul ricordo di bellezza, organizzazione e accoglienza, ancora vivo in tutti i capi di stato e di governo che hanno partecipato al G7. Il piccolo o grande contributo che Fasano sta dando al grande successo della Puglia nel mondo, ripaga la sua classe dirigente degli ultimi vent’anni, i suoi imprenditori e i suoi cittadini. Spero che un tempo si potrà dire alla nostra generazione di aver fatto buon uso dello splendido territorio, costruendolo e coltivandolo senza rovinare l’incanto, accogliendo i frutti materni della natura e tenendo a bada i suoi aspetti furiosi e violenti”.

“C’è Cisternino nell’accordo per l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione, sottoscritto oggi a Bari dalla Presidente Meloni e dal Presidente Emiliano. C’è per un finanziamento specifico dedicato, 3,6 milioni di euro relativi alla sicurezza stradale in sostituzione della strada dei colli.

Una lunga storia di difficoltà amministrative attorno a una buona idea, con questa decisione prende la strada del compimento sia pur su altra destinazione. Speriamo bene”.