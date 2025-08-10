Nella tarda mattinata di oggi, domenica 10 agosto 2025, un Airbus A320 della compagnia EasyJet è stato costretto ad atterrare d’emergenza all’aeroporto del Salento di Brindisi a causa della presenza di fumo in cabina.

Alle ore 12:50 la Torre di controllo ha ricevuto la segnalazione di emergenza dal volo EJU4736, proveniente dalla Grecia e diretto a Nantes, in Francia, con a bordo 186 passeggeri e 7.500 kg di carburante. È immediatamente scattata la procedura prevista in questi casi, con l’allerta dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale e della polizia di frontiera.

L’aeromobile è atterrato in sicurezza alle 13:10, seguito dal convoglio antincendio. Dopo lo stop in pista, i tecnici e i vigili del fuoco sono saliti a bordo per le verifiche: all’interno non è stata riscontrata alcuna combustione in atto, segno che il principio d’incendio ipotizzato era già cessato.

Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati evacuati senza difficoltà e messi in sicurezza, senza alcuna conseguenza fisica. L’aereo è ora sottoposto a controlli tecnici approfonditi per accertare le cause dell’episodio. Solo al termine di queste verifiche si deciderà se il collegamento potrà proseguire con lo stesso velivolo o se sarà necessario impiegarne un altro.

Le autorità aeroportuali hanno ricordato che simili procedure, pur causando inevitabili disagi, sono fondamentali per garantire la massima sicurezza in volo e la tutela dell’incolumità di tutti i viaggiatori.