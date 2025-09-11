September 12, 2025
Nella giornata di lunedì 08 settembre, a seguito della segnalazione di numerosi cittadini e di accertamenti di polizia giudiziaria, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Mesagne ha identificato e deferito all’A.G. un trentenne di Mesagne, per il reato di accensione ed esplosioni pericolose.

Nello specifico nella tarda serata di giovedì 4 settembre, senza nessuna autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, in una pubblica via di Mesagne e a pochi metri da diverse abitazioni e in prossimità della pubblica via, al termine dei festeggiamenti di un compleanno sono stati accesi e fatti esplodere fuochi pirotecnici.

Il personale dell’Ufficio Amministrativo e della Polizia Scientifica del Commissariato di P.S. di Mesagne, ha acquisito alcuni filmati che riprendevano l’esplosione dei fuochi pirotecnici e dopo aver approfondito le attività di indagine e raccolto una serie di riscontri, ha denunciato in stato di libertà l’autore dell’esplosione dei fuochi pirotecnici ritenuti “pericolosi”.

