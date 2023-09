Ancora una new entry in casa biancoazzurra.

Marco Di Lauro, classe 2000, proveniente dal Medania Mesagne (4 anni), si aggiunge al costituente roster del Futsal Brindisi 23-24.

Marco ricopre il ruolo di Pivot e porta in dote, 36 gol realizzati nella passata stagione.

Forte fisicamente e voglioso di ben figurare, cercherà di immergersi quanto prima in questa nuova realtà e dimostrare tutto il suo potenziale.

Grazie Marco per aver accettato di far parte di questo roster, buon lavoro e speriamo di raccogliere il massimo possibile nella stagione che sta per iniziare.

Noi ci crediamo e siamo certi di aver dato fiducia ad un calcettista di prospettiva futura.

Mattia Marti si aggrega al Futsal Brindisi e completa il tris mesagnese, proveniente dal Medania (Carluccio, Di Lauro e Marti).

Universale, Classe 95, con un passato nell’Apulia San Vito e nel Medania Mesagne, è stato autore di 50 gol in due anni e mezzo, più di 50 assist e una finale di Coppa Puglia, persa purtroppo.

Accettando di affrontare questa nuova avventura, oltre a rilanciare i propri stimoli sportivi, cimentandosi in una nuova realtà e in una nuova categoria, mette fine ad una rincorsa che dura da diverso tempo. Mattia, infatti, è osservato e richiesto da diverso tempo da parte dello staff tecnico biancoazzurro, che può finalmente servirsi delle sue prestazioni sportive.

Ufficio Stampa Futsal Brindisi