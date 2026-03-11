Venerdì 13 marzo alle ore 19:00, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi (viale Regina Margherita 23), si terrà la prima assemblea del Comitato Costituente Territoriale di Futuro Nazionale.
L’iniziativa segna un importante momento di partecipazione e organizzazione sul territorio per il movimento legato al generale Roberto Vannacci.
All’incontro interverranno Cristiano Romani, Giovanni Nucci, Adriana Ciciriello e l’onorevole Rossano Sasso, deputato della Repubblica.
L’assemblea sarà aperta a cittadini, simpatizzanti e a tutti coloro che intendono contribuire alla costruzione e al radicamento di Futuro Nazionale sul territorio brindisino.
Mar 11, 2026 Posted news
Futuro Nazionale: venerdì 13 Marzo la prima assemblea del Comitato Costituente Territoriale
Venerdì 13 marzo alle ore 19:00, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi (viale Regina Margherita 23), si terrà la prima assemblea del Comitato Costituente Territoriale di Futuro Nazionale.