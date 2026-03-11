Venerdì 13 marzo alle ore 19:00, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi (viale Regina Margherita 23), si terrà la prima assemblea del Comitato Costituente Territoriale di Futuro Nazionale.

L’iniziativa segna un importante momento di partecipazione e organizzazione sul territorio per il movimento legato al generale Roberto Vannacci.

All’incontro interverranno Cristiano Romani, Giovanni Nucci, Adriana Ciciriello e l’onorevole Rossano Sasso, deputato della Repubblica.

L’assemblea sarà aperta a cittadini, simpatizzanti e a tutti coloro che intendono contribuire alla costruzione e al radicamento di Futuro Nazionale sul territorio brindisino.