Un mese addietro (19 ottobre), nel giorno del suo compleanno, gli è stato dedicato un focus. Non è bastato. E anche questa settimana, dunque, particolare attenzione al genio di Pino Pascali, l’arcinoto artista pugliese presente con due sue opere “iconiche” nella grande mostra «G 7 – Sette secoli di arte italiana», curata dal prof. Pierluigi Carofano ed organizzata – nell’ambito del Protocollo d’Intesa Puglia Walking Art – da Micexperience Rete d’Imprese, con enti promotori il Comune di Mesagne e la Regione Puglia, in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Allestita nelle sale nobili del castello di Mesagne (Brindisi) e prorogata fino al 7 gennaio 2025 per il numero di visitatori e prenotazioni registrato, la mostra che in 51 opere d’arte originali declina sette secoli di arte italiana, propone di Pino Pascali Pubblico (1961), una «tecnica mista su acetato e cartoncino», proveniente da una collezione privata al pari delle Tre donnine (1963), anch’essa «tecnica mista su acetato e cartoncino».

Tali opere, con Pascali proposto a Milano in un’altra grande mostra, hanno consentito, per tutta l’estate di testimoniare il genio nell’artista nella “sua Puglia”, facendo riflettere i visitatori sulla contemporaneità e sul rapporto fra arte e comunicazione di massa condensato nel titolo di un quotidiano quando nel 2017 invitò a considerare «L’arte di Carosello nei disegni di Pino Pascali». Domani, dunque, nel corso delle visite guidate sarà dedicata particolare attenzione all’artista pugliese, le cui opere in catalogo sono state studiate da Michele Laporta.

Giovedì 21 novembre, alle ore 11:00, quindi, presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne si terrà l’incontro dal titolo “Icons: Pino Pascali”, evento collaterale alla mostra “G7 Sette Secoli d’Arte Italiana” dedicato all’artista pugliese scomparso prematuramente nel 1968. Interverranno: Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Walking Art; Giuseppe Teofilo, Direttore della Fondazione “Pino Pascali”; Rosangela Chirico, artista e scrittrice. Gli studenti del Liceo “F. Ribezzo” di Latiano si cimenteranno, a loro volta, in un reading tratto dalla conversazione di Pino Pascali con Carla Lonzi del 1967 e pubblicato per la rivista “Marcatrè”. Modera Vincenzo De Leonardis della segreteria di Puglia Walking Art.

Anche domenica 17 novembre, la mostra sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 (info 3270112818 o segreteria@pugliawalkingart. com) e poi…appuntamento a giovedì mattina per chi voglia ancora interessarsi della vicenda umana ed artistica di Pino Pascali.