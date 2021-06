In occasione della presidenza italiana del G20 Forum dei Paesi delle principali economie mondiali “Cooperazione allo sviluppo – Sessione sull’Assistenza Umanitaria” che si terrà a Brindisi il 30 giugno 2021, si rendono necessarie per ragioni di sicurezza le seguenti misure (riviste rispetto alla prima stesura dell’ordinanza) nelle giornate del 29 e del 30 giugno 2021:

• Nelle vie interdette al traffico sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli ad esclusione degli autorizzati dalla Questura. Nella zona rossa (via dei Mille a partire dall’intersezione con via Cittadella Nuova in direzione Castello e viale della Libertà intersezione via Castello e via Prov.le per San Vito) il transito è vietato anche ai pedoni dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• Dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, viene ordinata la chiusura delle seguenti aree: Parco del Cillarese e Dog park attiguo;

• Dalle ore 13:00 del giorno 29.06.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021, o, comunque, fino a cessate esigenze, è vietata la sosta all’interno del parcheggio della “Scuola Media Salvemini”, ad esclusione degli autorizzati;

• Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, viene ordinata la chiusura delle seguenti attività: Hotel Minerva, Vivaio Eboli, Colaianni Marmi, Concessionarie Peugeot e Citroen, aree di servizio Esso, Tamoil e Q8, Circolo Tennis di Brindisi, Piscina della Marina Militare;

• Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, viene ordinata la chiusura di tutte le attività produttive/commerciali/ricreative, comunque denominate, ricadenti nelle strade interessate alle limitazioni della circolazione di cui al presente provvedimento;

• Dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, viene ordinata la chiusura di tutti i cantieri ricadenti nei quartieri Centro, Casale e Paradiso, inclusa l’intera Via Prov.le per San Vito.

Inoltre sono previste una serie di misure inerenti la circolazione stradale, ad esclusione dei veicoli autorizzati dalla Questura nelle seguenti vie:

• Via dei Mille e Viale della Libertà: divieto di transito e sosta a tutti i veicoli dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze; è, altresì, vietata la sosta all’interno del parcheggio della scuola media “Salvemini”;

• Dalle ore 13:00 del 29.6.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, i veicoli in transito sulla Via Largo Guglielmo da Brindisi e Via Sant’Aloy, giunti all’intersezione con Via Cittadella Nuova, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra, in direzione di quest’ultima, seguendo il percorso alternativo: Via Cittadella Nuova – Via S. Margherita – Via Carmine – Via Giordano Bruno; in tale circostanza è invertito il senso di marcia di Via Carmine – nel tratto stradale compreso tra Via C. Colombo e Via G. Bruno – con divieto di sosta su entrambi i lati e relativa rimozione dei veicoli trovati in sosta vietata. I veicoli in transito sulla via Carmine in direzione di Via C. Colombo all’intersezione con Via G. Bruno avranno l’obbligo di svolta a sinistra di quest’ultima;

• Via Cristoforo Colombo, divieto di transito e sosta dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• I veicoli in transito su Corso Umberto I, giunti all’intersezione con la Via Cristoforo Colombo, avranno l’obbligo di continuare diritto e svoltare a sinistra all’intersezione con Via Bastioni Carlo V dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze. I veicoli in transito da Piazza Crispi in direzione di Via C. Colombo, all’intersezione con Bastioni Carlo V, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima;

• Via Prov.le per San Vito – nel tratto stradale compreso tra Via del Lavoro fino all’intersezione con Via De Carpentieri: divieto di transito e sosta dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del giorno 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• I veicoli in transito sulla Via Prov.le per San Vito, giunti all’intersezione con la Via del Lavoro, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione di quest’ultima, dalle ore 09:00 alle ore 11:30 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• È impedita l’uscita dei veicoli dalla zona denominata “Lottizzazione Albertini” sulla Via Prov.le per San Vito – i quali seguiranno il percorso alternativo attraverso la Strada Statale 379 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• I veicoli in transito sulle Vie Appia, Tor Pisana e Osanna, avranno l’obbligo direzione Via Cappuccini, ad esclusione dei residenti di Via Osanna; in tale circostanza, viene predisposta la chiusura al transito veicolare di Via Adamello e Via Pordenone con obbligo di direzione Via Cappuccini, dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• I veicoli in transito sulla Via Egnazia, giunti all’intersezione con Largo Poliziano, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: Largo Poliziano – Via della Torretta per proseguire in direzione Strada Pittachi, dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• I veicoli in transito sulla Via B. Brin in direzione Via N. Brandi e Paradiso, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Via Giacomo Zanella ed avranno il seguente percorso alternativo: Largo Poliziano (in tale circostanza viene invertito il senso di marcia di Via Giacomo 3 Zanella) e, altresì, vietato il transito sulla Via Zanella ai veicoli provenienti da Via della Torretta, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• Via Ciciriello divieto di transito dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.6.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• Via de Simone, Via Maestri del Lavoro d’Italia, la strada denominata “Contrada Baroncino” nel tratto compreso tra Via Maestri del Lavoro e fino alla rotatoria posta all’ingresso dell’Aeroporto del Salento, Strada per Scuole Pie, divieto di transito e sosta dalle ore 12.30 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze;

• È istituito il divieto di sosta sulla Via del Lavoro del tratto compreso tra Via Prov.le per S.Vito e via Tacito e su Via Zanella dalle ore 9:30 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021, o comunque fino a cessate esigenze.