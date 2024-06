«In qualità di segretario generale del Mosap e a nome di tutta la segreteria nazionale, volevo rivolgere un plauso a tutti i colleghi che in questi giorni sono stati impiegati in Puglia per i lavori del G7. Un plauso alla loro pazienza e alla professionalità che li ha contraddistinti, nonostante le numerose criticità sia per quanto riguarda gli alloggi, sia per le condizioni operative che, complici anche le alte temperature, non sono state delle migliori. Criticità che come Mosap abbiamo comunque prontamente segnalato e denunciato. Ci tengo a chiarire che le critiche mosse da questa O.S. hanno riguardato esclusivamente la gestione dei servizi e della parte logistica che ha visto i colleghi loro malgrado coinvolti direttamente e in seria difficoltà, ma nonostante tutto, portatori di un servizio impeccabile e che merita tutta la stima possibile».

Così Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di Polizia (Mosap).