Il Comune di Fasano, premesso che dal 13 al 15 giugno si svolgerà nel territorio comunale il Vertice dei Capi di Stato e di Governo nell’ambito della Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7), ha predisposto un piano di sicurezza per le due distinte manifestazioni di protesta che si terranno nelle giornate del 14 e 15 giugno.

Il Provvedimento Urgente per la tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica in occasione dello svolgimento di cortei 14 e del 15 giugno, prevede, lungo le seguenti arterie cittadine e luoghi pubblici (Largo Palmina Martinelli, Via Giardinelli, Via della Resistenza, Via Nazionale dei Trulli, Via Roma, Via Mignozzi, Via Cenci, Via Piave, Piazza Aldo Moro, Via San Francesco da Paola, Parco della Rimembranza, Via Collodi e Piazza Ciaia):

• l’assenza di cantieri, compresi quelli pubblici, nel tragitto che interesserà i cortei;

• la rimozione dei cestini porta rifiuti;

• la rimozione degli arredi presenti (tavoli, sedie e ombrelloni);

• la rimozione dei pannelli in plexiglas dei dehors presenti;

• la sospensione, nella giornata del 15 giugno p.v., dello svolgimento del cosiddetto Mercato del contadino che abitualmente si svolge in Largo Palmina Martinelli;

In ordine all’assenza di cantieri lungo il percorso, che qualora la rimozione si renda oggettivamente non realizzabile in ragione dei tempi previsti, dovrà essere garantita la loro inattività, ovverosia la sospensione delle attività in corso, l’efficacia delle autorizzazioni all’installazione di cantieri è differita alla data del 17 giugno prossimo venturo.

Inoltre si ordina il divieto di:

• vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante in bottiglie di vetro, lattina ovvero in contenitori idonei all’offesa, anche ove erogata da distributori automatici; a tal fine, i gestori provvederanno ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l’erogazione;

• il consumo, nelle strade interessate dai cortei, di bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all’offesa;

• la detenzione, nelle medesime strade, di bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all’offesa.

Le misure precauzionali sono efficaci a partire dalle ore 12:00 del 14 giugno e fino alle ore 23:00 del 15 giugno 2024 e comunque sino a cessata esigenza.

Il divieto di vendita, di consumo e di detenzione di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all’offesa sono efficaci a partire dalle ore 12:00 del 14 giugno e fino alle ore 23:00 del 15 giugno 2024 e comunque sino a cessata esigenza e in ogni caso fino a un raggio di 400 metri dalle strade interessate.

