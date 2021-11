Martedì 30 novembre 2021 ore 10,30 presso l’Auditorium Castello di Mesagne, in via Castello, Città di Mesagne la Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Brindisi ha organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Mesagne, un Convegno dibattito dal tema “Garanzie funzionali per la tutela delle Forze di Polizia, Taser e body, cam strumenti tecnologici per la sicurezza”.

Dopo i saluti del Sindaco della Città di Mesagne Dr. Mattarelli Toni, del Prefetto di Brindisi D.ssa Carolina BELLANTONI e del Questore di Brindisi Dr. Ferdinando ROSSI, il Convegno sarà aperto dal Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia PAOLONI Stefano.

Interverrà l’On. Gianni TONELLI, con la presentazione del suo libro “Il digiuno della legge”, e il Sottosegretario Ministero dell’Interno On. Nicola MOLTENI.

Il dibattito relativo al tema del Convegno sarà curato dall’On. Giovanni Luca ARESTA, e dal Sen. Roberto MARTI.

Interverranno i Consiglieri Regionali Dr. Paolo PAGLIARO, Dr. Mauro VIZZINO, Dr. Fabiano AMATI, e l’Assessore alla Sicurezza della Città di Mesagne D.ssa Annamaria SCALERA.

La giornalista D.ssa Maria DI FILIPPO modererà la discussione.

Per la peculiarità degli argomenti trattati il Convegno è stato autorizzato per la formazione professionale per il personale della Polizia di Stato.

Il Sig. Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico di Mesagne ed una rappresentanza della scolaresca, assisteranno all’evento.

Segreteria Provinciale SAP Brindisi