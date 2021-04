Continuano i momenti di confronto, elaborazione e proposta a cura dei Giovani Democratici che ormai da oltre un anno, hanno deciso di continuare a far Politica utilizzando le opportunità che offrono le piattaforme digitali.

Vari sono stati i temi e gli argomenti che nel corso di questi mesi sono stati affrontati e che hanno visto un susseguirsi di relatori, professionisti ed appartenenti al mondo della politica e del civismo.

La Pandemia non ha dunque fermato la passione e la voglia di discutere dei giovani che continuano così nel loro percorso che viene apprezzato e che ha accorciato le distanze tra varie realtà, aumentando anche la platea di partecipanti.

Ed è per questo che Giovani Democratici della Provincia di Brindisi, sono lieti di invitarvi ad un nuovo appuntamento online.

Un nuovo format per parlare dei nuovi diritti, ormai necessari, in particolar modo per i giovani.

Da decenni ormai un decennio il diritto per l’accesso ad internet è al centro di importanti dibattiti e questa maledetta pandemia ne ha confermato la necessità.

Di questo ne discuteremo giorno 23 Aprile 2021 alle ore 19:00, in diretta da Pagina Facebook dei Giovani Democratici Provincia di Brindisi.

Ne parliamo in diretta con:

– Assuntela Messina, Sottosegretaria Innovazione e Transizione digitale;

– Maurizio Bruno, Consigliere Regione Puglia;

– Antonio Macchia, Segretario Generale CGIL Brindisi;

– Michele Bordo, Deputato Partito Democratico;

– Pierpaolo Limone, Rettore Università di Foggia;

– Giulia Pellegrino, Senatrice Accademica S.I UDU;

– Stefano Mariano, UDS Puglia;

– Francesco Rogoli, Segretario Provinciale Partito Democratico Brindisi

Vi invitiamo dunque a collegarvi il 23 Aprile, a partire dalle ore 19:00 sulla pagina facebook dei Giovani Democratici Provincia di Brindisi, ad intervenire e commentare.

LINK EVENTO: https://www.facebook.com/events/885732668936958/

Vi aspettiamo!

Giovani Democratici provincia di Brindisi

