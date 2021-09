Happy Casa Brindisi annuncia con soddisfazione il rinnovo di partnership con la “GDA Group” Gold Sponsor anche per la stagione sportiva 2021/22.

L’azienda che ha sede e opera logisticamente a Galatina, è entrata a far parte della famiglia NBB lo scorso anno decidendo di sostenere con ancor più passione e solidità il progetto biancoazzurro nel corso della corrente stagione sportiva. Il marchio GDA sarà presente sul pantaloncino gara della Happy Casa Brindisi per gli incontri ufficiali nel massimo campionato professionistico italiano. Il Gruppo conta oggi cinque stabilimenti, cinquecento dipendenti circa in tutto il mondo e rappresenta una realtà per la moda pronta a soddisfare ogni esigenza dalla progettazione, costumizzazione, produzione di capi e accessori per le più grandi maisons nazionali ed internazionali. Diventato ormai negli anni punto di riferimento in termini di qualità ed eccellenza made in Italy, l’azienda fornisce brand come: Nike – Gucci – Christian Dior – Burberry – Versace – Ferragamo e tanti altri. L’emergenza nazionale causata dal Covid ha indirizzato la GDA verso una nuova sfida portandola all’apertura di un nuovo ramo d’azienda dedicato alla progettazione e produzione dei dispositivi di protezione individuale. Le mascherine chirurgiche GDA sono dispositivi medici approvati dagli enti certificatori italiani marchiati CEE e riconosciuto dall’Istituto Superiore della Sanità e dal Ministero della Salute, garantendo anche in questa nuova produzione qualità, eccellenza e continua innovazione. Inoltre realizzano test salivari e tamponi rapidi ‘fai da te’ ormai diventati di uso comune nella nostra quotidianità.

“Oggi è un giorno molto importante per la crescita in termini commerciali e di marketing della nostra società sportiva – dichiara il direttore commerciale Andrea Fanigliulo. La Gda group rappresenta ormai una realtà imprenditoriale notevole di caratura nazionale e internazionale e sapere che il nostro legame non solo continua per un’altra stagione ma addirittura si rafforza, è davvero gratificante oltre che stimolante e fa aggiungere un altro piccolo mattoncino in più a quel progetto di sviluppo in termini di branding voluto fortemente dal presidente Marino. Il mio personale grazie va al dott. Gaballo per la sua disponibilità ,lo sforzo profuso e per la sua importante vicinanza affinché questo nostro progetto di crescita comune continui anche nella stagione 2021-22”.

Le parole del proprietario e amministratore delegato della GDA Group Pierluigi Gaballo: ”Mi sono avvicinato quasi per gioco e curiosità la scorsa stagione a questa splendida realtà cestistica, ma poi i risultati sportivi ottenuti sul campo, la grande organizzazione societaria, il coinvolgimento di così tante aziende con le quali instaurare ottime collaborazioni lavorative e l’organizzazione praticamente perfetta di questa società, mi hanno portato ad essere ancora più presente e forte al fianco della Happy Casa Brindisi. Anche se territorialmente distante, mi sento un vero tifoso della “nostra squadra” e spero davvero che il nostro marchio sui pantaloncini possa essere di buon auspicio per la nuova stagione che andiamo ad affrontare e nella quale noi ci saremo come prima e più forti di prima“.