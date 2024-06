In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2024, promosse dal MiC – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, domenica 16 giugno, il Polo BiblioMuseale di Brindisi, diretto dall’Arch. Emilia Mannozzi, propone nel Museo Archeologico “Ribezzo” di Brindisi una interessante iniziativa culturale, volta a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del patrimonio archeologico.

“La Cultura della Vite e del Vino raccontata attraverso la documentazione archeologica del Ribezzo” è il titolo del percorso di visita guidata a tema, dedicata ad ogni tipo di pubblico che, alle ore 19:00, accompagnerà i visitatori alla scoperta della millenaria tradizione vitivinicola in Terra di Brindisi, ricco entroterra a vocazione agricola.

A significare le origini antiche di una filiera culturale ed economica, tutt’oggi fiorente, i reperti archeologici del Ribezzo pertinenti al mondo del vino: dolia e crateri attici e italioti con raffigurazioni di Dioniso e Baccanti danzanti; capitelli con protomi umane femminili, indossanti orecchini a grappolo d’uva; epigrafi in lingua greca e latina che attestano l’intensa attività di produzione ed esportazione del vino; anfore vinarie con “bolli”, identificativi delle fornaci di produzione.

A conclusione del percorso di visita, il suggestivo chiostro del Ribezzo farà da quinta scenica all’attore Luigi D’Elia, in un reading teatrale da “Le Baccanti” del drammaturgo greco Euripide.

Un brindisi augurale, concluderà l’evento con vini autoctoni, gentilmente offerti dalla premiata cantina brindisina “Risveglio”, a simboleggiarne la continuità.

Info e Prenotazione obbligatoria: 0831544257