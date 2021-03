Le ACLI Provinciali di Brindisi riunite oggi in Consiglio Provinciale hanno rinnovato i propri organi. Eletto il nuovo Presidente e la nuova Presidenza.

Presidente è stato eletto Gianluca Budano, uomo noto del Terzo Settore e del sociale, dirigente giovane ma di lungo corso delle ACLI a vari livelli. Sarà accompagnato nel suo compito da Rino Spedicato (Vice Presidente) e Antonio Albanese, Giuseppe Cecere, Pietro Zizzi, Michele Lanzillotti, Michele Pignatelli, Francesco Colucci, Federica Caniglia, Romano Chiara, Dario Micaletti, Marzia Azzarone e Claudio Carone (componenti a vario titolo dell’Ufficio di Presidenza), Don Mimmo Roma (Incaricato della Diocesi di Brindisi Ostuni per la Vita Cristiana).

“Il nostro compito, da oltre 75 anni, è quello di animare il territorio, promuovendo pensiero e opere sociali che consentano alla comunità di trovare il benessere a cui aspira. Le fragilità aumentano e la pandemia le ha amplificate, il primo pensiero sarà concentrato anzitutto verso coloro che non vivono bene la propria esistenza” – dichiara il neo Presidente provinciale che aggiunge – “il territorio brindisino deve riscoprire le proprie potenzialità economiche e sociali, dal porto all’aeroporto alla cittadella della ricerca alla sua vocazione agricola, ritrovando la sua identità demolita in questi anni dalle troppe cessioni di sovranità che hanno depauperato il territorio della sua “autosufficienza istituzionale” come è accaduto per la Camera di Commercio, per l’Autorità portuale e per il Centro Servizi Volontariato. Per questi motivi saremo fortemente impegnati nel rapporto con tutte le Istituzioni del territorio, dai Sindaci al Prefetto, dalle Organizzazioni Sindacali alla Confindustria per fondare un nuovo modello di sviluppo e più in generale del vivere insieme, che inverta la tendenza nella nostra Provincia all’insegna del benessere globale di un territorio che merita di più e che deve creare condizioni per essere ripopolato, dopo anni di emigrazioni verso l’estero e il nord”

Le ACLI provinciali di Brindisi contano circa 6000 iscritti, aderenti alle associazioni del sistema e alle sue diramazioni specifiche (Patronato ACLI, CAF ACLI, AIF, ACLI Colf, US ACLI, ACLI Terra, Centro Turistico ACLI, Federazione Anziani e Pensionati, Giovani delle ACLI, Coordinamento Donne ACLI) con oltre 15.000 cittadini incrociati nelle attività associative e di servizio che si realizzano in tutti i Comuni della Provincia.