“L’essenza della poesia sta nella magia della parola lasciata libera di circolare nel cuore”. Edita da “Il Raggio Verde”, il cantautore e poeta brindisino Gianluigi Cosi pubblica la sua nuova opera editoriale “Nessuno bacia Biancaneve”.

I versi racchiusi nel nuovo testo sono nati durante il lockdown, frutto della passione e dell’interesse di Gianluigi Cosi per la scrittura, non solo in campo musicale.

Il volume è suddiviso in due parti: le poesie e le canzoni.

I componimenti sono una visione piena di speranza e di stupore, che rigetta in toto le brutture e le cose negative, nella piena convinzione che la bellezza ci salvera’.

La scrittura di Gianluigi Cosi è gentile e delicata. In vena naif e in modo poetico narra atmosfere basate sulla sofferenza e sulle limitazioni attraverso i ricordi, l’orgoglio e la speranza.

In campo musicale, di recente, l’artista brindisino ha pubblicato l’album “Quando torneranno gli abbracci”.

Nella sezione del libro dedicata alle canzoni, sono pubblicati otto testi, tra cui “Fondotinta” che uscira’ contestualmente alla pubblicazione del libro.

“Nessuno bacia Biancaneve” sara’ presentato martedi 21 settembre alle ore 20.00 all’interno della rassegna Ex Convitto Palmieri nella piazzetta Carducci a Lecce.

Con l’autore ci saranno Enzo De Giorgi, Antonietta Fulvio e Raffaele Polo.

L’ingresso e’ libero con Green pass e nel rispetto delle misure anti covid.

La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Lecce.

MARCO GRECO