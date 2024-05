Al termine di un lungo lavoro di progettazione e acquisizione pareri obbligatori, il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha firmato insieme al Commissario straordinario, Massimo Ferrarese, il primo Masterplan che stanzia e mette nella concreta disponibilità del comune di Fasano 2 milioni e 700.000 euro per i Giochi del Mediterraneo.

Con questo finanziamento vengono realizzati il parcheggio del Palazzetto per 350 posti auto, due nuove rotatorie e una pista ciclabile in sede propria.

«Un’opera che rende pienamente funzionale il Palazzetto dello Sport – dichiara il Sindaco – e lo prepara ad ospitare i tornei di Pallamano dei Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Un altro fondamentale tassello per completare la realizzazione del Palazzetto e migliorare la viabilità sull’asse mare/collina per il quale ringrazio gli assessori Cisternino e Galeota, che in tempi e con responsabilità diverse hanno contribuito a raggiungere quest’ulteriore risultato e la struttura dei lavori pubblici guidata da Rosa Belfiore, per il sempre puntuale ed efficace supporto tecnico».

Ufficio Stampa

Città di Fasano