Mamadema Animation, agenzia di animazione e spettacolo con sede a Brindisi premiata nel 2015 dal Bando NIDI della Regione Puglia, a sostegno della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Domani, 25 Novembre 2020 sarà pubblico sui canali social un video-spot realizzato, con l’ausilio di alcuni dei suoi collaboratori, per sensibilizzare la comunità su questo delicato tema.

” Purtroppo oggi giorno continuiamo a sentire notizie riguardanti la violenza sulle donne. Sensibilizzare l’opinione pubblico con una nostra realizzazione ci è sembrato un atto doveroso nei confronti di tutto il genere femminile che continua a soffrire questi ignobili atti. Ci teniamo a ringraziare tutti gli operatori e gli artisti che si sono messi gratuitamente a disposizione per la realizzazione di questo video emotional.

Crediamo fortemente nella forza dell’arte in ogni sua forma, per far riflettere su tematiche che interessano ognuno di noi.” Il video è stato girato con la regia di Francesco Sciascia, le musiche di Primo Michele e Pietro Maggio, l’interpretazione di Rebecca Epifani e la coreografia di Giuliana.

Il video è disponibile su tutte le piattaforme social di Mamadema Animation

Di seguito i link:

