In occasione della XXVII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie il presidio Libera di Francavilla Fontana organizza una manifestazione in Piazza Dante con studenti e studentesse, associazioni, movimenti e cooperative che unendosi in un grande abbraccio collettivo recitano i nomi e i cognomi di quelle vittime, tra i quali sono annoverati anche alcuni francavillesi, come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai.

“Terra Mia” è il titolo di questa edizione, un grido verso propria terra, un messaggio di speranza per i tanti giovani che abbandonano la nostra città per la mancanza di opportunità ma anche un esortazione nel prendersi cura della nostra comunità locale e reinterpretare il nostro essere cittadini globale a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo, alla nostra quotidianità.

La storia recente della città di Francavilla Fontana dimostra in primo luogo la storica presenza criminale nel territorio, mai del tutto debellata, della Sacra Corona Unita, pronta a mantenere pezzi di potere e rinnovare i propri interessi, ammodernandosi e continuando ad essere presente in un tessuto territoriale gravemente colpito sotto il profilo sociale, economico ed ambientale. Le attuali vicende di corruzione, frode e associazione per delinquere e il sempre presente caporalato,un fenomeno dilagante e altresì devastante, che perpetua dinamiche di potere e violenza, impoverendo la società tutta, a favore di gruppi ristretti. L’impegno della magistratura e delle forze dell’ordine ha messo un freno al dilagare di tali fenomeni, così come anche il rinnovo di amministrazioni pubbliche impegnate in un cambio di rotta assieme alla società civile tutta. Ma non si deve abbassare la guardia, rinnovando l’impegno nella corresponsabilità ed il protagonismo della società civile.

A partire dalle 14:00 alle 18:00 la Giornata continuerà con l’approfondimento dei temi, offrendo alla città laboratori di approfondimento con relatori qualificati e con animatori del territorio dislocati nel centro della città e nelle periferie, facilmente raggiungibili a piedi a termine della manifestazione.

I titoli dei laboratori pomeridiani sono i seguenti:

1) Mafie, maschismi e violenze di genere-Laboratorio sugli stereotipi di genere

2) Ambiente ed Ecomafie

3) Vivi-Memoria Libera

4) Riqualificazione e progettazione sociale

5) “Sconfinamenti” – Laboratori per student* delle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado

