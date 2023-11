Sono in pieno svolgimento, a San Vito dei Normanni, gli eventi promossi dalla Amministrazione Comunale in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità, Idea Sposa, il Circolo Tennis, l’Associazione Culturale Arcobaleno, il Centro Aperto Polivalente Anziani e diversi artisti della città.

Ieri, 22 novembre, è stata inaugurata nei locali di Casa Carbotti una collettiva d’arte: in esposizione opere di Daniela Bellanova, Cosimo Di Dio, Franca Gallone, Fiorella Pagliara, Flaviana Pagliara, Emanuele Sowersivo, Christian Urgese e Arcangela Valente sul tema “Arte, Amore, Donna”. La mostra è visitabile tutte le sere fino al 6 dicembre dalle ore 17 alle ore 20 (la domenica anche dalle 10 alle 13).

Ieri, oggi e domani, presso lo show room di Idea Sposa (sulla via per Carovigno), porte aperte al mattino a quanti vogliono realizzare, insieme, la “Tenda che blocca la violenza”.

Sabato 25 novembre, grazie a un sistema di filodiffusione, nel centro cittadino i passanti potranno ascoltare fin dal mattino frasi e messaggi sul tema. In serata, alle 18:30, presso lo show room di Idea Sposa, si terrà il “Galà della Poesia e dell’Amore”: la tradizionale cerimonia di premiazione del Concorso nazionale di poesia sull’amore, che da vent’anni a questa parte cura l’Associazione Culturale Arcobaleno, si arricchirà di momenti di riflessione e denuncia.

Domenica 26, alle 16, sui campi del Circolo Tennis di viale Onu l’iniziativa “Uno smash alla violenza”.

La serie di eventi si concluderà il 5 dicembre, alle ore 18:30, nel foyer del teatro Tex: Filomena Lamberti, la donna campana che nel 2012 venne sfigurata con una bottiglia di acido dal marito dal quale voleva separarsi, e voci amiche di Spaziodonna, che hanno realizzato il libro corale “Un’altra vita”, saranno le protagoniste di un attesissimo appuntamento.