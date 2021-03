Lunedì 8 marzo, alle 16:10 andrà in onda in video e audio, la seconda puntata di “Pazza Idea”. Storie di donne, storie diverse, storie di passione, storie di amore.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, verrà trattato il tema della violenza di genere.

Idea Radio continua, anche attraverso nuovi canali, a raccontare il territorio sempre attenta a dare voce a chi non ne ha e sottolineare gli aspetti propositivi.

Nella seconda puntata del format “Pazza Idea”, saranno ospiti Anna Rita Pinto, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Mesagne e Laura Scalera Artista mesagnese che attraverso le sue opere parla delle donne alle donne.

Arte, musica e danza faranno da cornice agli interventi.

L’evento è organizzato da Idea e Atto Terzo con il patrocinio del Comune di Mesagne e si potrà seguire sul sito Idearadionelmondo, In Fm, In Streaming e sulla app e in Video su Facebook e Youtube.