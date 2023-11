In occasione della “Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, in programma lunedì 20 novembre, presso il Palazzo di Città del Comune di San Vito dei Normanni tutti gli alunni e le alunne degli Istituti Comprensivi, accompagnati dai docenti, parteciperanno ad un momento significativo e a un’azione corale in Piazza Leonardo Leo.

Ecco il programma della mattinata:

– ore 9.00-10.00: Seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi uscente (in aula consiliare);

– ore 9.30-10.00: arrivo in piazza di tutte le classi delle Scuole primarie e secondarie di I grado della città;

– ore 10.00-11.30: interventi delle Istituzioni (Sindaca della Città Prof.ssa Silvana Errico, Presidente del Comitato Provinciale Unicef Raffaele Romano, Presidente della Cooperativa Sociale Amani Salvatore Licchello), passaggio ufficiale di consegne del baby Sindaco uscente Martina Convertino, animazione e canti e un momento particolarmente significativo di vicinanza e pace per tutti i popoli del mondo.

In vista del rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi di S. Vito dei Normanni, quest’anno seguito dalla Coop. Sociale Amani, durante la mattinata in piazza ci sarà anche la presentazione ufficiale dei 6 candidati alla carica di Sindaco dei Ragazzi e dei candidati alla carica dei Consiglieri. Percorso di educazione alla democrazia e alla cittadinanza attiva che sta coinvolgendo i fanciulli di tutte le classi IV e V di Scuola Primaria e quelli di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado di entrambi gli Istituti Comprensivi di San Vito dei Normanni, grazie alla generosa collaborazione di tante insegnanti.

Il Percorso rientra nel Progetto “Cantieri di Partecipazione: San Vito lavori in corso”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 1.3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

La scelta educativa è sempre un tentativo ambizioso, ma doveroso nei confronti di una città, dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, nei confronti della Scuola e di tanti insegnanti che ogni giorno si impegnano per la crescita integrale dei ragazzi.

“Educare è come seminare: il frutto non è garantito, ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto” (Carlo Maria Martini).

Nella foto: il palazzo municipale illuminato di blu in queste sere per sensibilizzare l’opinione pubblica (Il Comune di San Vito dei Normanni ha aderito all’iniziativa Anci-UNICEF “Go Blue”)