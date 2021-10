Domani, giovedì 14 ottobre 2021, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi, ancora una volta scenderà in piazza per informare la popolazione riguardo le malattie oculari in occasione della Giornata Mondiale della Vista, grazie alla possibilità offerta dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Restano ancora tanti i casi di cecità evitabili, ma per fare ciò si ha bisogno di qualità in termini di cure ma soprattutto di tempi rapidi per evitare l’incremento di questo dato. Anche quest’anno il nostro intento è quello di sensibilizzare i nostri cittadini e le nostre istituzione sulla salvaguardia dei nostri occhi. L’unica arma a nostra disposizione è la prevenzione, solo così possiamo intervenire tempestivamente ed evitare che sia troppo tardi.

Lo scorso anno la pandemia da Covid-19 ha impedito il consueto incontro con la popolazione e la partecipazione attiva di essa. Ma adesso siamo felici di vederci nuovamente. Un gazebo IAPB sarà istallato nell’area antistante al supermercato Eurospin, nel centro commerciale Brin Park, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Sarà a disposizione dei cittadini materiale informativo, ed essi potranno contare sul personale presente che spiegherà come avere cura della propria vista e sottolineerà l’importanza della prevenzione.

Durante i controlli oculistici gratuiti di IAPB Italia Onlus, il 40% dei referti ha rivelato una malattia conclamata o segni premonitori specialmente nelle persone che non accusavano sintomi particolari. Questo spiega l’importanza di farsi visitare periodicamente, soprattutto dopo i 40 anni di età.

Gli effetti di Glaucoma e Degenerazione Maculare possono essere mitigati se presi in tempo, ma i danni al nervo ottico e alle cellule retiniche che si producono anche prima di avvertire i sintomi sono irreversibili. Diagnosticare e trattare per tempo significa quindi salvare la vista.

A tal proposito, grazie al contributo di medici oculistici, è stato predisposto lo screening presso gli ambulatori del Distretto Socio Sanitario n°1, via Dalmazia 3 Brindisi; a causa dell’emergenza in atto le visite sono riservate per un numero limitato.

Infine, nella giornata di domani, nel corso della rubrica “Spazio salute” trasmessa da Top Video Web TV sarà programmato un incontro scientifico, intitolato “La parola al medico per la salute degli occhi”, durante il quale lo specialista consiglierà e illustrerà il rischio a cui si incorre quando si trascura la vista.

L’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti resta a disposizione per informazioni al numero: 0831-526105, all’ indirizzo e-mail: uicbr@uici.it, alla pagina facebook: UICI Brindisi, sul sito web: www.uicibrindisi.it o presso la nostra sede sita in via Dalmazia, 37 Brindisi.

Il Presidente

Sezione territoriale UICI di Brindisi

Michele Sardano