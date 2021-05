Saranno i ragazzi dell’istituto tecnico “Valzani” di San Pietro Vernotico sabato 15 e domenica 16 aprile, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19, a guidare i visitatori a spasso per le bellezze dell’Abbazia di Santa Maria di Cerrate, custode di un ciclo di affreschi davvero invidiabile. Una occasione per tornare a stupirsi dell’immensa varietà del patrimonio artistico e culturale presente sul nostro territorio a cui gli apprendisti ciceroni del Polo Messapia si preparano con impegno da mesi. Saranno loro ad accogliere e guidare i visitatori. È la rinascita il filo conduttore delle giornate del Fai di primavera 2021. La ripresa della cultura, della bellezza e del tempo libero dopo un anno e mezzo di privazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Il luogo sacro, di proprietà della provincia di Lecce, è l’unico bene Fai presente in Puglia, situato in agro di Casalabate sulla strada provinciale 100 che collega la marina al comune di Squinzano.

Nel week end gli studenti del Polo Messapia, che fanno parte del progetto dal 2012, metteranno in pratica quanto appreso durante il corso online di preparazione all’evento inserito nel progetto di PCTO (ex ASL) dell’istituto.

“Nonostante la pandemia e il difficile anno scolastico che stiamo vivendo – afferma Rita Ortenzia De Vito, dirigente scolastico del “Polo Messapia” – i nostri ragazzi non si sono sottratti e hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione delle giornate Fai di primavera coordinati dai docenti Anna Maria Montinari, Mariella Deleverano e Alessandra D’Alessandro. Il Fai conferma la fiducia riposta nella nostra serietà e professionalità e nella qualità indiscussa dei percorsi formativi del nostro istituto. Chapeau ai colleghi che si sono tanto spesi, in tempi così stringati, offrendo ciascuno il proprio contributo. Insieme si può”.