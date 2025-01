Appuntamento di particolare rilevanza in Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” – I Portici, che ospiterà Giovanni Impastato, fratello di Peppino, giornalista, conduttore radiofonico e attivista siciliano, membro di Democrazia Proletaria e noto per le sue denunce contro le attività di Cosa nostra, a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio 1978. Sarà un’importante occasione per approfondire la conoscenza del libro “Mio fratello – Tutta una vita con Peppino”, pubblicato da LIBRERIA pienogiorno, un’opera che racchiude l’intensità e il coraggio di una vita dedicata alla giustizia.

Il doppio appuntamento si svolgerà giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 10:00 riservato alle scuole, e alle 18:00, nella suggestiva Sala polifunzionale della nuova Biblioteca di Comunità, ubicata ai Portici delle Teresiane.

La serata sarà condotta con sensibilità dall’assessora alla Cultura Cinzia Caroli, e moderata dalla giornalista fasanese Marina Pignatelli.

«Ospitiamo in città Giovanni Impastato – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli -, un uomo che porta la sua testimonianza diretta sul tema della lotta alla mafia. Un momento per riflettere su come la mafia ed il sentire mafioso a volte siano intorno a noi molto più vicino di quanto si possa immaginare. Saranno coinvolti più di 200 studenti di scuola superiore e il messaggio che vogliamo arrivi ai ragazzi è quello di non conformarsi mai, ma di informarsi sempre, fare domande, non accettare passivamente quello che ci circonda bensì restare vigili e sempre attivi».

Questo incontro rappresenterà un momento di profonda riflessione sulla straordinaria storia di Peppino Impastato, un indimenticabile simbolo di lotta contro la mafia e per la verità.

Invitiamo tutti a non perdere questa opportunità unica di partecipare a un incontro che si preannuncia ricco di significato, capace di nutrire le menti e toccare i cuori.

L’ingresso è libero.

