Giovedì 1 settembre 2022, alle ore 19.00, presso la Caffetteria Nervegna di Brindisi, sarà presentato il libro ” ICARO, il VOLO su ROMA ” di GIOVANNI GRASSO.

Giornalista parlamentare e scrittore, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, GIOVANNI GRASSO,è un appassionato di Storia, è autore di varie biografie e di numerosi documentari televisivi di carattere storico, trasmessi dalla RAI.

Ha pubblicato due romanzi “Il caso Kaufmann” e “Icaro, il volo su Roma” in cui descrive la vita, l’amore appassionato nei confronti di una attrice americana, di un dimenticato eroe dell’antifascismo, Lauro de Bosis.

La diffusione di messaggi contro il regime e l’ultimo atto della sua vita, il volo su Roma appunto, in nome della libertà, fecero tremare la dittatura.

L’evento organizzato in collaborazione con Feltrinelli point di Brindisi, Caffè Letterario Nervegna e la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, sarà introdotto dalla Prof.ssa Raffaella Argentieri, Vice Presidente Nazionale della Scuola di formazione Caponnetto.

Con l’Autore dialogherà il Prof. Ettore Catalano, docente onorario di letteratura italiana dell’Università del Salento.