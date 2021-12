Andrà in scena giovedì 16 dicembre, nella pinacoteca “S. Cavallo”, “I Colori dell’Anima. Vincent Van Gogh”, spettacolo teatrale scritto, interpretato e diretto da Lino De Venuto. Un evento, voluto dall’assessorato alla Cultura del Comune, che coinvolgerà, nello spettacolo mattutino, i ragazzi e le ragazze del Comprensivo “Giovanni XXIII”, mentre lo spettacolo serale (ore 19) sarà aperto a quanti vorranno assistere a questo viaggio suggestivo nell’uomo-pittore Van Gogh.

La performance teatrale è liberamente ispirata all’epistolario “Lettere a Theo”, una testimonianza universale di fine Ottocento, tra le più commoventi, all’altezza dei testi più elevati. Dal forte impatto emozionale, in un intreccio serratissimo tra arte e vita, allo spettacolo, sorretto da una certosina ricerca condotta anche in Olanda, parteciperanno Lino De Venuto, attore protagonista e Rocco Capri Chiumarulo, voce di Antonin Artaud. I costumi e gli elementi di scena sono a cura di Gianfranco Groccia e Francesco Barletta curerà le luci e l’assistenza tecnica. L’evento sarà aperto dai saluti del sindaco Giovanni Allegrini e dell’assessora alla cultura, Rosalia Fumarola.

Lino De Venuto è attore, regista, drammaturgo, conduttore di laboratori teatrali. Sul palcoscenico dal 1976, protagonista in innumerevoli rappresentazioni teatrali di Pirandello, Ovidio, Shakespeare e tanti altri, un interesse particolare per gli epistolari di poeti, scrittori, artisti, intellettuali e filosofi che lo ha portato a realizzare scritture drammaturgiche e spettacoli – fra gli altri, su Antonio Gramsci, Oscar Wilde e Friedrich Nietzsche –, un eclettismo che gli consente di calcare le scene in concerti-spettacoli, come il tributo a Fabrizio De Andrè del pianista jazz Danilo Rea.

Una serata fatta di colori, pennellate, passione, per assistere alla rappresentazione che nel 2008 ha ricevuto dall’amministrazione provinciale di Bari il riconoscimento di “spettacolo di grande sensibilità artistica che contribuisce ad elevare gli animi e le coscienze”.

Ingresso su prenotazione chiamando al numero 0831.1771003 (dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19). Obbligatorio il green pass.