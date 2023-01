Il 2 febbraio (ore 21.00) terzo appuntamento della stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. In scena, sul palco del teatro Comunale ci saranno Gianmarco Crò, Simone Gallo, Federico Nelli e Alessandro Nistri in “Bastardi senza Oscar”.

Lo spettacolo, per la regia di Simone Gallo, vede tre attori in scena interpretare tutti i film, le serie e le opere teatrali più importanti che fino ad ora erano solo un sogno, da Amleto fino al cinepanettone passando per la casa di Carta, il Padrino, Scarface, Gomorra, Mission impossible, Romanzo Criminale, La grande bellezza, Kill Bill, ER e molti altri titoli tra i più famosi e conosciuti dal pubblico. Uno spettacolo esilarante, a tratti surreale, con toni di suspence e demenzialità. Una comicità a tutto tondo senza tralasciare alcune chicche e trucchi del mondo dello spettacolo che non tutti conoscono. Un po’ di informazione fa sempre bene. I tre in scena sono alla ricerca del testo perfetto per avere successo, il problema sono i loro obiettivi: Gian è orientato al teatro classico, Federico ambisce alla fama cinematografica mentre Alessandro si venderebbe anche per una televendita di materassi con Mastrota.

INFO

Comune di Ceglie Messapica

Teatro Comunale

Via San Rocco 1 – Ceglie Messapica

Info e prenotazioni: 389.2656069

www.teatropubblicopugliese.it