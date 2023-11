Lo spettacolo di danza contemporanea BIVIO, in scena al Teatro Comunale di Mesagne (Brindisi) il 30 novembre 2023, nella matinée per le scuole e serata dalle ore 20.30, ad opera delle dance company Euthophia e Male Fusion, vedrà le rappresentazioni coreografiche della dicotomia razionalità-sentimento, cuore-mente, sogno-realtà. Il sogno, dunque, come esperienza trasformativa, rimodulazione creativa per realizzare, attraverso i movimenti del corpo, i propri pensieri, inclinazioni e motivazioni e per rielaborare qualsiasi esperienza. La realtà come spazio dove le immagini dei sogni prendono forma in un incessante gioco di rimandi.

Euthopia dance company nasce nel territorio tarantino sotto la direzione artistica di Gilda Cesario, con l’obiettivo di scoprire nuove frontiere nella danza contemporanea. Nelle composizioni coreografiche, emozioni, storie di vita, si fondono nell’arte della danza contemporanea con l’obiettivo di scuotere l’animo del pubblico e condurlo alla riflessione sulla società moderna.

Male Fusion dance company nasce sotto la direzione artistica di Piero Rubino, giovane coreografo e insegnante. Nasce dall’esigenza di sperimentare, esprimere e raccontare le emozioni che ci circondano e che caratterizzano gli esseri umani composta da soli elementi maschili, per delineare la forza e fragilità nascoste dietro una corazza fatta di stereotipi ormai in disuso.

Sarà ospite, durante l’intera giornata, una delegazione degli studenti del Liceo Coreutico Epifanio Ferdinando di Mesagne (Brindisi), che si esibiranno con una coreografia tratta dal loro percorso scolastico relativo al Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

