Il Consorzio Sociale BR1 presenta DesTEENazione – Desideri in azione, un nuovo progetto dedicato al benessere e alla crescita dei giovani tra gli 11 e i 21 anni, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni educative e sociali tra famiglie, scuole, servizi, associazioni e istituzioni del territorio.

L’evento di presentazione si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 17:30 presso Mediaporto, in Viale Commenda 1 a Brindisi, alla presenza dei rappresentanti del Consorzio, delle istituzioni, degli esperti e delle cooperative partner coinvolte nel progetto.

DesTEENazione – Desideri in azione è promosso dal Consorzio Sociale BR1 e cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (FSE+ e FESR).

Il progetto propone un ampio ventaglio di interventi:

● attività aggregative e socio-educative;

● percorsi di formazione e orientamento al lavoro;

● tirocini di inclusione;

● supporto psicologico e sviluppo delle competenze emotive;

● accompagnamento e sostegno alle figure genitoriali.

Uno degli elementi centrali dell’iniziativa sarà la creazione e la valorizzazione dello Spazio DesTEENazione presso l’ex Centro di Aggregazione Giovanile in Strada per Contardo 3 – Brindisi, un luogo multifunzionale, accogliente e aperto a ragazze, ragazzi, famiglie e operatori del territorio.

All’interno dell’iniziativa particolare attenzione sarà dedicata al contrasto alla dispersione scolastica, al rafforzamento delle risorse familiari, alla costruzione di reti territoriali solide e collaborative e al potenziamento della capacità di sviluppare pensiero critico.

L’incontro del 30 ottobre rappresenterà un momento di confronto e condivisione tra enti pubblici, cooperative sociali, scuole e realtà associative per promuovere sinergie e progetti comuni.

Per informazioni: 320 8698924

Ufficio stampa

Consorzio ATS BR1