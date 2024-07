“Auguri di buon lavoro alla nuova giunta di Brindisi. Francamente, non eravamo assolutamente convinti che la città avesse bisogno di un rimpasto, ma Fratelli d’Italia facendo parte di una coalizione ha prima avviato una riflessione interna, per poi arrivare all’indicazione di un nuovo assessore, Giuliana Tedesco, che assumerà anche la delega di vicesindaco (oltre a quelle all’urbanistica e gestione del territorio, urbanistica e pianificazione territoriale, rigenerazione urbana, riqualificazione della costa, impiantistica sportiva e turismo), e alla riconferma dell’assessore Antonio Pisanelli, (con delega alla pubblica istruzione, politiche dell’UE e cooperazione internazionale, politiche giovanili, sport e promozione sportiva, politiche giovanili, politiche del lavoro, canile e dog park, salute e benessere animale).

“Ringrazio Massimiliano Oggiano per il lavoro svolto e per la sensibilità politica dimostrata nel comprendere le motivazioni del rimpasto: per Fratelli d’Italia rimane una risorsa preziosa.

“Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere alleato serio e affidabile, il sindaco Giuseppe Marchionna apprezzi lo sforzo politico che è stato fatto nell’interesse dei brindisini e della buona amministrazione. Ora non ci sono più alibi, la nuova composizione deve necessariamente comportare un cambio di passo e un nuovo inizio.”