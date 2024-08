È quasi tutto pronto per il progetto degli orti urbani e degli orti didattici, realizzati nei pressi del quartiere Minnuta, che rappresentano un esempio concreto di rigenerazione urbana che mira a trasformare terreni finora inutilizzati e che fino a poco tempo fa erano in stato di abbandono e incuria.

Grazie alla realizzazione di spazi pubblici attrezzati per attività sociali, formative e culturali, i cittadini di Brindisi potranno beneficiare di appezzamenti da curare e di aree appositamente pensate per valorizzare il rapporto tra natura, cibo e salute.

In particolare, gli orti didattici rappresenteranno un elemento di straordinario valore educativo: piantare un seme, seguirne la crescita e coglierne l’importanza vitale costituisce un’incredibile esperienza formativa per gli studenti che accresce anche il rispetto per l’ambiente.

Gli orti urbani e didattici sono due interventi che fanno parte di un programma di riqualificazione del parco urbano del Cillarese che rischiava di essere definanziato a causa di criticità e vincoli che la precedente amministrazione di centrosinistra, con il supporto degli uffici comunali, è riuscita a superare con caparbietà e determinazione, avviando di fatto una profonda rigenerazione del parco urbano più grande d’Europa per estensione, mediante anche il recupero per attività sociali e culturali i capannoni ex Saca che insistono al suo interno.

Non possiamo, però, non evidenziare i rischi legati al pericolo di atti vandalici per le nuove strutture. È fondamentale che tali spazi vengano adeguatamente salvaguardati per garantirne il pieno utilizzo e per tutelare un progetto che porta in sé un grande potenziale per la nostra comunità.

Pertanto, il Partito Democratico di Brindisi fa appello per una veloce conclusione dell’iter procedurale, sollecitando un tempestivo e congiunto intervento degli assessorati all’Ambiente e al Patrimonio per trasmettere una proposta di regolamento per la gestione e l’uso degli orti urbani.

Questo permetterà in breve tempo il passaggio del suddetto regolamento nelle commissioni consiliari preposte per consentire al Consiglio Comunale di deliberare rapidamente su un’iniziativa che rappresenta un’opportunità unica per la nostra città.

Siamo certi che tutte le forze politiche e sociali sosterranno questo percorso di crescita sostenibile per la città e la comunità di Brindisi.

Partito Democratico Brindisi