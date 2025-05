È stata una festa all’insegna della gioia, del divertimento e della condivisione la prima edizione di “Giochiamo senza barriere, la festa dell’inclusione”, manifestazione nata per promuovere lo sport, l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità, organizzata dal Lions Club Fasano e dal Leo Club Fasano e tenutasi mercoledì 21 maggio nella palestra dell’I.I.S.S. “Da Vinci” di Fasano.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fasano, ha ottenuto la valida collaborazione di numerose associazioni di Fasano, Pezze di Greco e Montalbano che operano nel campo della disabilità, con l’obiettivo di mettere al centro e rendere protagoniste le persone con disabilità, in particolare gli studenti delle scuole medie e superiori, promuovendo il valore della solidarietà nel segno dell’inclusione e dell’impegno per abbattere ogni tipo di barriera.

È stata una grande festa di condivisione tra i ragazzi con disabilità, accompagnati da genitori e caregiver, e i ragazzi di alcune classi del liceo fasanese, con l’attiva partecipazione anche di un gruppo di docenti dell’I.I.S.S. “Da Vinci”. Insieme si sono vissuti momenti di grande intensità ed emozione anche grazie alla presenza di una équipe di personale specializzato che ha curato l’animazione con giochi, balli e musica di grande coinvolgimento.

Emozionante anche il momento conclusivo della festa, quando tutti i ragazzi partecipanti sono stati premiati con medaglie ed attestati consegnati da Felice Lanzisera, presidente del Lions Club Fasano, Cinzia Caroli, assessore comunale, dai docenti dell’I.I.S.S. “Da Vinci”, oltre che da rappresentanti del Distretto Lions 108 AB intervenuti alla manifestazione: Giuseppe Cariulo, presidente della circoscrizione D, e Pino D’Aprile, secondo vice governatore.