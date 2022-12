La partita di Santo Stefano contro Scafati, sarà ricordata oltre che per il sold out e la sconfitta che pregiudica seriamente l’accesso della Happy Casa Brindisi alla F8, anche per la prima convocazione in prima squadra per il giovanissimo brindisino Tommaso Guadalupi.

Nato a Brindisi il 23 ottobre 2006, da papà Mino e mamma Francesca, Tommy cresce nel vivaio dell’Happy Casa Brindisi partecipando a diversi campionati regionali e raggruppamenti nazionali.

Si mette subito in mostra per le sue capacità tecniche ed una fisicità fuori dal comune per atleti della sua età. E nel 2020, dopo aver partecipato alle Finali Nazionali nella stagione 2018/2019 con l’under 14, viene convocato con la Nazionale di categoria al concentramento di Battipaglia del 2020.

Adesso, a 16 anni appena compiuti, arriva la chiamata di Vitucci che lo ha voluto fortemente inserire nel roster che ha affrontato Scafati. Chi sperava in una vittoria facile che avrebbe permesso al giovanissimo brindisino di calcare il parquet della massima serie per qualche secondo è rimasto deluso.

Ma siamo certi che, grazie al lavoro ed alla grande passione, l’esordio tra i campioni del basket di Tommy è solo rinviato di qualche mese.