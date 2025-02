Riceviamo da un nostro lettore e pubblichiamo integralmente

Il Parco Cillarese, un’importante area verde della nostra comunità, è da tempo teatro di un disservizio che sta danneggiando gravemente i diritti delle persone con disabilità, impedendo loro di accedere ai servizi igienici essenziali e fruire liberamente di uno spazio pubblico che dovrebbe essere inclusivo e accessibile a tutti.

A causa di uno sbarramento di un viale che consente l’accesso ai servizi igienici, (come da foto allegate) mia moglie, gravemente malata e altre persone con disabilità sono impossibilitate a utilizzare il parco in modo dignitoso.

Nonostante le ripetute richieste di intervento inviate alle autorità competenti, la situazione resta invariata.

La persistente indifferenza delle istituzioni e la mancanza di risposte concrete sollevano seri interrogativi sulla capacità di garantire pari diritti e opportunità per tutti i cittadini, in particolare per quelli con gravi disabilità. È inconcepibile che, dopo tante segnalazioni a distanza di quasi due mesi, non sia stato adottato alcun provvedimento per ripristinare l’accessibilità .

Di fronte a questa situazione, sento l’urgenza di denunciare pubblicamente il disservizio e sensibilizzare le autorità e l’opinione pubblica affinché venga finalmente messa in atto una soluzione definitiva. La mancata azione delle istituzioni sta compromettendo la qualità della vita di tante persone e l’adeguato esercizio dei loro diritti fondamentali e di una pronta risposta.

Continuerò a seguire da vicino l’evoluzione della situazione. Se non dovessero esserci interventi rapidi, non esiterò , assieme ad altri interessati alla questione a prendere ulteriori iniziative per fare in modo che la voce delle persone con disabilità venga ascoltata.

Francesco Ragione