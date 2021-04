Siamo rimasti in silenzio e abbiamo accettato di buon grado le decisioni prese per tutelare un bene supremo come la “VITA”, ma è giunto il momento di dire BASTA.

Non possiamo più subire decisioni che stanno portando molte attività alla morte economica.

Il Gruppo Partite IVA di Brindisi ha deciso di aderire alla manifestazione nazionale #ioapro. Per questo, mercoledì 7 aprile, in segno di pacifica protesta, riapriremo le nostre attività. Chiediamo inoltre di poter sottoporre le nostre ragioni all’attenzione di Sua Eccellenza il Prefetto.

Speriamo di essere supportati da tutte le associazioni di categoria del nostro territorio e di essere un’ unica voce in un momento veramente buio per l ‘ economia brindisina.

Non siamo untori ma partite IVA e chiediamo rispetto .

Gruppo Partite iva Brindisi