Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione di aver sottoscritto una partnership con ‘Gruppo Trio SpA’, nuovo Gold Sponsor per la stagione sportiva 2024/25.

Un gradito e importante ritorno in biancoazzurro per l’azienda che da sempre è vicina al mondo dello sport locale e lo sostiene con vigore, Top Sponsor nel recente passato e sempre pronta con entusiasmo a sostenere la pallacanestro brindisina.

L’azienda nasce nel 1976 con la prima cava di estrazione inerti in agro di Lecce collocata in un’area tra i Comuni di Surbo e Trepuzzi; negli anni la costante evoluzione voluta dalla famiglia Trio e la voglia di migliorarsi hanno portato l’azienda ad avere diversi siti di produzioni nella provincia di Lecce e Brindisi, allargandosi a tutto il territorio Salentino. Nel 1980 nasce nel leccese e nei pressi della cava di estrazione, anche il primo impianto di produzione calcestruzzi, nel 2005 la Trio SpA ne colloca un altro nella zona artigianale di Lequile, fino ad arrivare al 2021 al il terzo impianto di calcestruzzi in località Boncore Nardò.

Il Gruppo Trio SpA è anche fabbrica di manufatti in cemento, con ottimi risultati produttivi soprattutto nei blocchi vibro compresso da costruzione e argilla espansa con lo speciale termo blocco e una vasta gamma di prefabbricati.

“Una splendida notizia quella di questo gradito, importante e fondamentale ritorno tra i nostri Partners della famiglia Trio alla quale va il mio e nostro personale ringraziamento – dichiara il direttore marketing & commerciale Andrea Fanigliulo – Conoscevo il sign. Oronzo Trio per l’eco e importanza del brand delle sue aziende e per le sue capacità imprenditoriali ma sinceramente dopo essere stato in visita nelle sue cave e siti d’estrazione, ho capito il perché di così tanto successo professionale. Sono molto felice e orgoglioso del suo supporto perché un nuovo Gold sponsor affianca la famiglia Valtur Brindisi e con il Sign. Trio, peraltro grandissimo tifoso dei nostri colori, siamo davvero tutti più forti e pronti ad affrontare questo complicato campionato di A2 che ci vedrà lottare per una pronta risalita nella massima serie”.

“Sono ritornato a bordo con grande entusiasmo, orgoglio e senso di appartenenza in questa splendida famiglia cestistica – dichiara il titolare Oronzo Trio – Con me siamo alla terza generazione della nostra storica azienda e spero anche di arrivare alla quarta con i miei figli gemelli Luigi e Vito…di sicuro tutta la passione e abnegazione che mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro la trasferiremo alla squadra con la certezza che questa rappresenterà la stagione del rilancio. Grazie al direttore Fanigliulo per avermi convinto a ritornare nel basket che conta, grazie alla società Valtur Brindisi è un abbraccio a tutta la tifoseria…non ci resta che andare a vincere tutti insieme!”.

L’azienda Trio SpA è specializzata inoltre in lavori edili, stradali e costruzione chiavi in mano di capannoni industriali perseguendo da 45 anni sempre e solo con un’etica aziendale, quella di lavorare con trasparenza e professionalità. Con sede legale a Lecce in Via N. Sauro, 51, potete chiamare per info allo 0832 362171 o scrivere una mail al seguente indirizzo gruppotriospa@gmail.com.

Ancora noi, bentornati a Gruppo Trio SpA: #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi