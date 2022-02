I collegamenti tra Brindisi e Tuturano, incluso Torre Rossa, hanno sempre rappresentato un elemento di criticità che crea non poche difficoltà agli abitanti di questo quartiere.Occorrerebbe un servizio pubblico su gomma più frequente nell’arco della giornata, ma si comprendono le difficoltà dell’ente pubblico e della stessa STP ad implementare i mezzi impiegati e le “corse” quotidiane.Ci sono le condizioni, però, per tentare di apportare dei miglioramenti attraverso interventi la cui realizzazione è certamente alla portata del Comune e, per quanto di propria competenza, della Società Trasporti Pubblici.Per quanto riguarda, in particolare, il capolinea della linea n. 7, vi è l’avvertita esigenza di evitare l’attraversamento di via Vittorio Emanuele dove si registra frequentemente la presenza di auto parcheggiate in divieto di sosta, con i conseguenti ingorghi di traffico. Il tutto, sarebbe possibile grazie ad un leggero spostamento dell’attuale capolinea, con il conseguente attraversamento di via Adua (tutto ciò annullerebbe anche il transito dell’incrocio semaforico con via Stazione, spesso intasato dalle auto in sosta).Vi è, inoltre, l’esigenza di migliorare il servizio di trasporto a beneficio degli abitanti di Torre Rossa. Tutto ciò sarebbe possibile grazie alla svolta dell’autobus proveniente dalla statale 16 Adriatica sulla Strada dei Vini (e non – come avviene attualmente – su via Conte Goffredo di Buglione), per poi percorrere via delle Mandorle. Per realizzare tale modifica, però, si rende necessario asfaltare la stessa via delle Mandorle. Da qui la richiesta di intervento in tempi ragionevoli da parte dell’Amministrazione Comunale, anche in considerazione dell’impegno – più volte assunto – di asfaltare tutte le strade della frazione che ne sono ancora prive.Gli interventi richiesti non comportano investimenti insostenibili, così come non stravolgono i tempi di percorrenza della linea n. 7.L’auspicio, pertanto, è che si voglia dar corso ad un approfondimento su quanto richiesto.