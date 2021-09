La Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo di partnership con ‘Banca Popolare Pugliese’, Gold Sponsor e Official Bank anche per la prossima stagione sportiva.

Per la quarta stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese supporterà il progetto New Basket Brindisi, protagonista in Italia e in Europa grazie a un team coeso dentro e fuori dal campo. BPP sposa questi valori all’interno del proprio settore e ricerca partnership per valorizzare il proprio territorio attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale.

Banca Popolare Pugliese rimane all’interno del circuito ‘New Basket Brindisi Membership’, ponendosi come Official Partner per tutti i tifosi brindisini, vicini e lontani, che aderiscono al progetto di affiliazione diventando ‘Premium Member’.

“Rinnoviamo anche quest’anno il nostro legame con l’Happy Casa Brindisi – ribadisce Mauro Buscicchio, Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese – nella convinzione che, squadra e società continueranno a rappresentare al massimo livello il basket e tutto lo sport meridionale nel massimo campionato italiano e nella prestigiosa competizione internazionale nella quale giocatori e tecnico si sono confermati dopo la brillante stagione dello scorso anno. Essere la banca ufficiale della Happy Casa conferma ancora di più il nostro legame con il territorio e con la platea di tifosi che sostengono la squadra”.

Happy Casa Brindisi & Banca Popolare Pugliese: un binomio vincente per un progetto sempre più virtuoso!

Happy Casa Brindisi comunica anche il rinnovo di partnership con Apulia Diagnostic, centro di ricerca medico-scientifico diventato punto di riferimento per il presente e il futuro del basket brindisino.

Già presente al nostro fianco nelle scorse annate, Apulia Diagnostic ha rinforzato il proprio supporto diventando Silver Sponsor della Stella del Sud per gli impegni stagionali 2021/22 in Italia e in Europa.

La sede situata in via Brindisi s.n.c. a Mesagne (BR), dispone delle più avanzate apparecchiature integrate tra loro per mezzo di complessi ed evoluti sistemi informatici per dare vita ad un nuovo modello di struttura sanitaria di ultima generazione. Il team formato da specialisti e operatori altamente qualificati assicura percorsi di diagnosi e di cura personalizzati.