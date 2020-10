Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo di sponsorizzazione con ‘Cantine Due Palme’, storico partner biancoazzurro, Gold Sponsor per la stagione sportiva 2020/2021.

L’azienda vinicola, tra le eccellenze pugliesi nazionali ed internazionali nel proprio settore, rinforza un legame mai interrotto e sempre presente nel corso degli anni con grande passione ed entusiasmo reciproco.

Quella di Due Palme è la storia di un sogno, la visione di un uomo, la terza generazione di una famiglia di vignaioli, che ha ereditato la cantina di famiglia e che ha investito passione e amore nella sua terra.

Queste le parole del dott. Angelo Maci, Presidente e fondatore: ”Nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 abbiamo fortemente voluto continuare a essere al fianco della Happy Casa Brindisi. Questo è un momento importante per l’economia in generale e quanto più per lo sport italiano, ma il brand Due Palme con tutti i soci continuerà volutamente a legarsi all’eccellenza sportiva del nostro territorio pugliese”.

“Ormai con il presidente Angelo Maci e le figlie dott.sse Antonella e Melissa, la responsabile commerciale Italia dott.ssa Di Fazio e il dott. generale avvocato De Cillis – spiega il Direttore Commerciale Andrea Fanigliulo – c’è un’unità di intenti e soprattutto si è creato un legame fortissimo. Commercialmente parlando inoltre l’eccellenza dei loro vini e la grandissima qualità dei loro prodotti, riconosciuti in tutta Italia e all’estero, non fa altro che dare lustro alla nostra partnership. Avanti insieme per un’altra stagione entusiasmante”.

