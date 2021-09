Happy Casa Brindisi conquista la decima edizione del ‘Memorial Pentassuglia – Happy Casa Cup’ battendo in finale la sorpresa del torneo, la squadra estone del Tartu, che ventiquattro ore prima era riuscita a sconfiggere la VL Pesaro, al terzo posto in questo triangolare conclusivo della preseason.

Lo starting five biancoazzurro formato da J. Perkins-Visconti-Gaspardo-Adrian-N. Perkins preme subito il piede sull’acceleratore per il 10-0 di parziale nei primi due minuti e mezzo. Delizia la platea Josh Perkins con assist al bacio per Visconti e Nick Perkins a segno con 8 punti a testa per il +15 di fine primo quarto. Coach Vitucci gestisce il minutaggio di ogni componente del roster già dal secondo quarto, cercando di centellinare energie e mettere in ritmo i propri atleti. Il sesto uomo della Happy Casa, Jeremy Chappell, si accende con 9 punti di fila ad arginare il primo momento di appannamento nella partita. Visconti e Adrian puntellano il punteggio a fine primo tempo sul 44-26. Gli ospiti mostrano buon piglio al rientro dall’intervallo lungo piazzando un break di 6-0 a proprio favore. Nick Perkins sblocca i suoi dopo 4 minuti di imprecisione a canestro ma il terzo quarto parla estone per un parziale di 14-7 (51-40 al 30’). Ricky Visconti si accende nuovamente per 8 punti consecutivi che spezzano la rimonta del Tartu e assicurano a Brindisi la seconda vittoria in tre giorni, la terza su quattro incontri totali della preseason.

Primo appuntamento ufficiale della stagione previsto sabato 18 settembre a Bologna per la Supercoppa Italiana: alle ore 15:00 il quarto di finale contro la Dinamo Sassari.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI- BC TARTU: 81-49 (25-10, 44-26, 51-40, 81-49)

HAPPY CASA BRINDISI: Carter 8, Adrian 12, J. Perkins 9, Zanelli 8, Visconti 19, Gaspardo 5, Redivo 1, Chappell 9, N.Perkins 10, Udom, De Donno, Guido ne. All.: Vitucci.

BC TARTU: Rosenthal 14, Elksnis 12, Eelmae 2, Urvik, Kivi 5, Drungilas 9, Sepp 2, Wembi 5, Jurgenstein, Suurorg ne, Saal. All.: Kandimaa.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 15/20, Tartu 11/16. Perc. tiro: Brindisi 27/66 (12/24 da tre, ro 18, rd 29), Tartu 16/56 (6/27 da tre, ro 12, rd 23).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi