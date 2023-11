A partire dalle ore 10:00 di venerdì 10 novembre, sarà possibile acquistare i biglietti singoli per assistere alla super sfida contro la Virtus Segafredo Bologna di coach Luca Banchi, attualmente prima in classifica e protagonista di un grande inizio di stagione. Una sfida che mette in palio punti pesanti, in cui i biancoazzurri cercheranno di vendere cara la pelle dal primo all’ultimo minuto.

Una grande sfida in cui il PalaPentassuglia vuole continuare ad essere protagonista come avvenuto negli ultimi anni di rimonte, vittorie, gioie e prestazioni indimenticabili contro le Vnere.

PARTITA IN PROGRAMMA

Happy Casa Brindisi vs Virtus Segafredo Bologna |CATEGORIA A|– domenica 26 novembre ore 17:30

TICKETS IN VENDITA

• New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 16:45-20:15 | mar-sab 09:30-13:00 e 16:45-20:15)

• online sul portale Vivaticket

• punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio

PROMO ABBONATI

Si comunica che, come avvenuto in occasione della partita contro l’EA7 Emporio Armani Milano, anche nell’altro big match di campionato vs Virtus Bologna gli abbonati potranno acquistare un biglietto per un amico/a a prezzo ridotto, in qualunque settore disponibile, fino ad esaurimento posti. L’abbonamento pertanto resterà valido per accedere al palasport, in quanto la sottoscrizione dà diritto alla visione di tutte e 15 le partite di regular season.

Il biglietto acquistato non avrà alcun collegamento al nominativo dell’abbonamento e potrà essere regalato e/o utilizzato da chiunque abbia diritto ad accedere all’evento.

È obbligatorio esibire al personale addetto la tessera di abbonamento 2023/24 per poter sbloccare l’opzione del biglietto ridotto a propria disposizione. È possibile effettuare l’operazione anche online sul portale Vivaticket, inserendo nell’apposita sezione ‘ridotto abbonati’ il relativo codice della tessera da abbinare.

La promozione consente l’acquisto di *un (1) biglietto per abbonamento emesso fino ad esaurimento posti a disposizione.

GRAFICA PREZZI

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi