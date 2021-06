L’assistente allenatore Mattia Consoli rinnova il suo contratto con la Happy Casa Brindisi fino al 30 giugno 2023.

Il rapporto lavorativo tra Mattia Consoli e la Happy Casa Brindisi si rinnova per le prossime due stagioni sportive. Con la conferma dell’assistant coach, prosegue al completo il prezioso lavoro svolto in questi anni dallo staff tecnico della prima squadra formato dal capo allenatore Frank Vitucci, dal vice Alberto Morea e dal preparatore fisico Marco Sist.

Come già avvenuto nel precedente biennio, Mattia lavorerà a stretto contatto con la direzione tecnica del settore giovanile NBB Junior.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi