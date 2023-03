In occasione dell’incontro di Legabasket Serie A tra Happy Casa Brindisi ed EA7 Emporio Armani Milano che si svolgerà il prossimo 12 marzo con palla a due fissata alle ore 16:30, FIAB Brindisi, con la collaborazione della Happy Casa Brindisi, invita a raggiungere il PalaPentassuglia in bicicletta nell’ottica di promuovere una mobilità più sostenibile.

Iniziativa che viene riproposta dalla società biancoazzurra e dalla FIAB Brindisi, Associazione di Protezione Ambientale per la mobilità ciclistica. Amore per l’ambiente e la vita all’aria aperta muovono l’associazione al fine di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto pubblico e dell’escursionismo per valorizzare gli aspetti culturali e storici del territorio.

Il precedente evento, organizzato in occasione dell’anticipo di mezzogiorno tra Brindisi e Venezia, è stato penalizzato dalle condizioni metereologiche che, tuttavia, non ha scoraggiato alcuni tifosi-ciclisti presenti al PalaPentassuglia.

Per tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa, la società ha riservato una speciale scontistica da utilizzare nei giorni successivi al New Basket Store.

Appuntamento alle ore 15:30 in piazza Francesco Crispi (stazione di Brindisi) per partire tutti insieme alla volta del Palazzetto dello Sport.

“FIAB Brindisi & Happy Casa Brindisi – Noi ci andiamo in bici”.

