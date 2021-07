Alle ore 20.30 del 19 luglio è terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati 19/20 per la sottoscrizione dell’abbonamento alla prossima stagione sportiva di Lega A.

Il dato finale è di n.1023 posti rinnovati.

Per tutelare tutti coloro che ad oggi hanno sottoscritto e confermato il proprio posto, la società ha deciso di non aprire per il momento la fase destinata alla vendita libera delle tessere.

Si ricorda infine, ai titolari di abbonamento rinnovato tramite il club organizzato, che il ritiro ed il pagamento del tagliando promemoria potrà essere effettuato fino alle ore 20.30 del 31 luglio.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi